Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 maçları oynandı, çeyrek final maçları belli oldu. Buna göre çeyrek finallere katılacak takımlar İspanya, Almanya, Portekiz, Fransa, İngiltere, İsviçre, Hollanda ve Türkiye oldu.
Son 16 maçlarındaki sonuçlar ise şöyle:
İsviçre 2 - 0 İtalya
Almanya 2 - 0 Danimarka
İngiltere 2 - 1 Slovakya
İspanya 4 - 1 Gürcistan
Fransa 1 - 0 Belçika
Portekiz (3)0 - 0(0) Slovenya
Romanya 0 - 3 Hollanda
Avusturya 1 - 2 Türkiye
Çeyrek Final takvimi
Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final maçları ise 5-6 Temmuz tarihlerinde oynanacak.
5 Temmuz 2024
Saat 19.00 İspanya - Almanya
Saat 22.00 Portekiz - Fransa
6 Temmuz 2024
Saat 19.00 İngiltere - İsviçre
Saat 22.00 Hollanda - TÜRKİYE