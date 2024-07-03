Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 maçları oynandı, çeyrek final maçları belli oldu. Buna göre çeyrek finallere katılacak takımlar İspanya, Almanya, Portekiz, Fransa, İngiltere, İsviçre, Hollanda ve Türkiye oldu.

Son 16 maçlarındaki sonuçlar ise şöyle:

İsviçre 2 - 0 İtalya

Almanya 2 - 0 Danimarka

İngiltere 2 - 1 Slovakya

İspanya 4 - 1 Gürcistan

Fransa 1 - 0 Belçika

Portekiz (3)0 - 0(0) Slovenya

Romanya 0 - 3 Hollanda

Avusturya 1 - 2 Türkiye

Çeyrek Final takvimi

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final maçları ise 5-6 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

5 Temmuz 2024

Saat 19.00 İspanya - Almanya

Saat 22.00 Portekiz - Fransa

6 Temmuz 2024

Saat 19.00 İngiltere - İsviçre

Saat 22.00 Hollanda - TÜRKİYE