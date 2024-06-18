Türkiye'den galibiyetle başlangıç

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımı, BVB Dortmund Stadyumu’nda Gürcistan’ı 3-1 mağlup etti. Maç sonrası basın toplantısında konuşan milli futbolcu Arda Güler, galibiyetten ve attığı golden dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Arda Güler'in gol sevinci

19 yaşındaki yetenekli futbolcu Arda Güler, "Güzel bir karşılaşmaydı. Galibiyetten ve attığım golden dolayı çok mutluyum. Buradaki taraftarımızın oluşturduğu atmosfere muhteşem demek bile az kalır. Hocamın da doğum günü kutlu olsun. Benden hediye olarak gol atmamı istemişti. Bunu yaptım. Tüm Türk halkını mutlu ettiğimiz için çok mutluyum. Umarım böyle maçların ve atacağım gollerin devamı gelir. Çok mutluyum," dedi.

Takım ruhuna vurgu

Arda Güler, kişisel başarılarla ilgilenmediğini, takım olarak ilerlemeyi önemsediğini belirterek, "Takım olarak gidebileceğimiz yere kadar gideriz. Bu beni çok mutlu eder. Mesaj atan herkese çok teşekkür ederim. Hocamız (Ancoletti) maçtan önce de mesaj atmıştı. O da beni motive ediyor. Bazı takım arkadaşlarım da tebrik etti. Onlar da iyi ki varlar," ifadelerini kullandı.

Gelecek maçlara hazırlık

İlk maçında gol attığı için mutluluğunu dile getiren Arda Güler, "İnşallah bu golleri atmaya devam ederim. Tüm halkımıza armağan olsun. Galibiyetten dolayı çok mutluyuz. Gürcistan’ın da ilk turnuvasıydı. Onlara da saygı duymalıyız. Tarihimizde Portekiz’e karşı resmi maçlarda kazanamadık. Umarım bu da bizim için bir ilk olur," şeklinde konuştu.