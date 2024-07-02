Avrupa Futbol Şampiyonası (Euro 2024) Son 16 Turu'nda Avusturya ile karşılaşacak A Milli Takım, bu maçı kazanması halinde çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşacak. Hollanda, Romanya'yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Hollanda, son 16 turunda bugün akşam oynadığı Romanya maçından 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Galibiyet gollerini Cody Gakpo ve Donyell Malen(2) kaydetti.
Türkiye'nin akşamki maçı kazanması halinde çeyrek finaldeki rakibi Ronald Koeman'ın çalıştırdığı Hollanda olacak.
Editör: Engin Keskin