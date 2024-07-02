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Hollanda, son 16 turunda bugün akşam oynadığı Romanya maçından 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Galibiyet gollerini Cody Gakpo ve Donyell Malen(2) kaydetti.

Avrupa Futbol Şampiyonası ( Euro 2024 ) Son 16 Turu'nda Avusturya ile karşılaşacak A Milli Takım , bu maçı kazanması halinde çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşacak. Hollanda, Romanya'yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Hollanda, Romanya’yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

Hollanda, Romanya’yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

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