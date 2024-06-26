İzmir'in Menderes ilçesi Akçaköy Mahallesi'nde bulunan bir fabrikanın depo bölümünde nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki imalathane bölümüne ve bir otomobile de sıçradı.

İtfaiye personeli yangından etkilendi

Olayın ardından çalışanlar durumu sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Hızla bölgeye intikal eden ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen iki itfaiye personeli, sağlık ekiplerince ambulansta ayakta tedavi edildi. Yangın nedeniyle depo ve imalathane bölümünde ciddi hasar meydana gelirken, bir otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın, kısa sürede imalathaneye ve bir otomobile sıçradı. İtfaiyenin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alınırken, iki itfaiyeci dumandan etkilendi. Soğutma çalışmaları sürüyor.