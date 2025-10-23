Euro, güne yükselişle başladı. Dolar ise yatay bir seyir izliyor. 23 Ekim 2025 Perşembe günü yatırımcılar, iş dünyası ve vatandaşlar döviz fiyatlarını yakından takip ediyor. Peki bugün dolar, euro ve sterlin ne kadar? İşte güncel döviz kurları...

Döviz Cinsi Alış (TL) Satış (TL) Değişim 💵 ABD Doları (USD) 41,97 41,98 🔸 Yatay 💶 Euro (EUR) 48,78 48,83 🔺 Yükselişte 💷 İngiliz Sterlini (GBP) 56,11 56,16 🔸 Sınırlı artış

Küresel piyasalarda dolar endeksi 104 seviyelerinde yatay seyir izlerken, Euro/TL kuru Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz politikası beklentileriyle birlikte 48,80 TL üzerine çıktı.

Yurt içi piyasalarda ise yatırımcılar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yarınki faiz kararı öncesi döviz piyasasındaki hareketliliği izliyor.

Dolar/TL son bir haftadır 41,90 – 42,10 bandında dalgalanıyor.

Euro/TL, Ekim ayının en yüksek seviyesi olan 48,90 TL’ye yaklaşmış durumda.

Sterlin/TL 56 lira eşiğini koruyor.

Uzmanlara göre kısa vadede dövizde sınırlı yükseliş eğilimi devam edebilir.