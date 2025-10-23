Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, İzmir programı kapsamında İzmir Ticaret Borsası’nı ziyaret etti. Ziyarette, Başkan Işınsu Kestelli ile bir araya gelen Özdağ, ülkenin ekonomik buhranını değerlendirdi ve fikir alışverişinde bulundu.

Genel Başkan Ümit Özdağ, İzmir Ticaret Borsası ziyareti sırasında ekonomik göstergeler ve ülke ekonomisinin mevcut durumu üzerine iş dünyası temsilcileriyle fikir alışverişinde bulundu.

Ziyarette Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu de hazır bulunarak toplantıya destek verdi.

“Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik buhran, sadece üretim ve ticaret sektörlerini değil, vatandaşın günlük yaşamını da etkiliyor. İş dünyasıyla fikir alışverişi bu yüzden kritik öneme sahip,” ifadelerini kullandı.

Bu ziyaret, Zafer Partisi’nin İzmir’deki programı kapsamında ekonomik sorunlara dikkat çekmek ve yerel iş dünyasının görüşlerini almak amacıyla gerçekleştirildi. Özdağ, bölgedeki sanayi ve ticaret temsilcilerinin görüşlerini dinleyerek olası çözüm önerilerini değerlendirdi.