THY Euroleague Finalinde Monaco ve Barcelona karşılaşıyor. Yayın saati, kanalı ve şifreli olup olmadığına dair tüm detaylar haberimizde.

Monaco - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Turkish Airlines Euroleague'de şampiyonluk heyecanı yaşanıyor. Monaco ile Barcelona, 2024-2025 sezonunun Play-Off Final maçında karşı karşıya geliyor. Müsabaka 6 Mayıs 2025 Salı günü oynanacak ve saat 19:00'da başlayacak.

Monaco - Barcelona maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Final karşılaşması, Tuttur TV ve S Sport Plus kanalları üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Yayınlar şifreli olarak gerçekleştirilecek.

Tuttur TV yayını

Tuttur TV üzerinden yayın, Türksat uydusu ve internet üzerinden izlenebilecek. Şifreli yayınlar İddaa platformları aracılığıyla erişime açık olacak.

Platform : Türksat Uydusu, Web

Yayın Türü : Şifreli

Erişim: İddaa üzerinden

S Sport Plus yayını

S Sport Plus da karşılaşmayı yayınlayacak platformlardan biri olacak. Şifreli yayın, sadece abone kullanıcılar tarafından erişilebilir olacak.

Platform : Türksat Uydusu, Web, Mobil Uygulama Karşıyaka, Fenerbahçe deplasmanında

Yayın Türü : Şifreli

Erişim: Abonelik sistemiyle

Bilgi Detay Maç Tarihi 6 Mayıs 2025 Salı Başlama Saati 19:00 Yayın Kanalları Tuttur TV, S Sport Plus Yayın Durumu Şifreli Maçın Oynanacağı Yer Salle Gaston Medecin, Monaco

Monaco - Barcelona maçı nerede oynanacak?

Euroleague Final karşılaşması, Monaco'nun ev sahipliğinde, Salle Gaston Medecin Spor Salonu'nda oynanacak. Salon, Avrupa basketbolunun prestijli final müsabakalarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.