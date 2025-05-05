İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına yönelik tepkiler sürüyor. TBMM eski başkanları Çetin, Cindoruk, Karakaş ve Kalemli'den tutuksuz yargılama çağrısı geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması kamuoyunda tartışma yaratırken, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin dört eski başkanından dikkat çeken bir ortak açıklama geldi.

Hikmet Çetin, Hüsamettin Cindoruk, Cahit Karakaş ve Mustafa Kalemli, İmamoğlu'nun tutuksuz yargılanması yönünde ortak bir bildiri yayımladı. Bildiri, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile birlikte TBMM'de düzenlenen basın toplantısında, Hikmet Çetin tarafından kamuoyuna okundu.

"Yargı bağımsızlığı olmadan hukuk olmaz"

Bildiride, yargının tarafsızlığını yitirdiği yönünde eleştiriler yer aldı. Çetin, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yargının bağımsız olmadığı yerde adaletten, hukuktan, hukukun üstünlüğünden ve güven içinde yaşamaktan söz edilemez. Çünkü bu hallerde kararlar yargı tarafından değil, bağlı olduğu güçler tarafından telkin edilir veya önerilir."

"İmamoğlu'na yönelik işlemler hukuka aykırı"

Ortak bildiride, İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi ve ardından gelen tutuklama kararına yönelik sert eleştiriler de yer aldı. Çetin şunları kaydetti:

"İktidarın muhalif birçok siyasetçiye karşı hem idaredeki gücünü kullanarak hem de bağımsızlığını ve tarafsızlığını yitirmiş yargı aracılığıyla hukuka aykırı birçok eylemi söz konusudur. Örneğin, İmamoğlu'nun 31 yıl sonra diplomasının iptali geçersizdir. Bu yetmiyormuş gibi tam da partisinin ön seçim yapacağı günün bir gün öncesinde, 'terör örgütleriyle ilişkisi olduğu ve yolsuzluk yaptığı' iddialarıyla gözaltına alınıp tutuklanmıştır."

"Tutuklama ceza değil, tedbirdir"

Açıklamada, Ceza Muhakemesi Kanunu'na atıf yapılarak tutuklamanın bir ceza değil, tedbir olduğu hatırlatıldı:

"Çağdaş hukuk sistemlerinde olduğu gibi bizim Ceza ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunlarımızda da tutuklama bir ceza olarak değil, tedbir olarak öngörülmüştür."

"Demokratik hukuk devleti zarar görüyor"

Eski başkanlar, hukukun üstünlüğü ilkesinin korunması gerektiğini belirterek şu çağrıda bulundu:

"Biz TBMM geçmiş dönem başkanları olarak, ülkemizin demokratik hukuk devleti olma vasfının ve ekonomisinin daha fazla zarar görmemesi amacıyla, hukukun üstünlüğünün sağlanmasını ve İmamoğlu'nun tutuksuz yargılanmasını öneriyoruz."

"Türkiye bu süreçten zarar görür"

Hikmet Çetin, basın toplantısında gazetecilerin soruları üzerine yaptığı açıklamada da Türkiye'nin bu süreçten uluslararası alanda olumsuz etkilenebileceğini vurguladı:

"Bu gelişmeler, hem ülkemizin imajına hem de ekonomisine zarar verir. Hukuka güveni yeniden tesis etmemiz gerekiyor."