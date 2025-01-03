EuroLeague 19. haftasında oynanan Türk derbisinde Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes’i 84-76’lık skorla mağlup etti. Mücadeleye dengeli bir oyunla başlayan iki takım, ilk yarıda başa baş bir oyun sergiledi. Ancak ikinci yarıda üstünlüğü elinde tutan Fenerbahçe Beko, son çeyrekte farkı açarak galibiyetle ayrıldı.

Maçın öne çıkan anları

İlk çeyrek 24-24 eşitlikle tamamlandıktan sonra, ikinci periyotta Dyshawn Pierre’in üçlüğüyle öne geçen Fenerbahçe Beko devreyi 43-40’lık skorla önde bitirdi. Üçüncü çeyrekte de başa baş giden mücadelede Tarık Biberovic’in üçlüğüyle farkı artıran sarı-lacivertliler, son periyoda 8 sayılık avantajla girdi. Son çeyrekte farkı 10 sayıya çıkaran Fenerbahçe Beko, üstünlüğünü koruyarak parkeden 84-76 galip ayrıldı.

Sezon genelindeki rekabet

Bu sezon daha önce 4 kez karşılaşan iki ekipten Anadolu Efes, Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda 83-82 galip gelirken, Fenerbahçe Beko Süper Lig'deki karşılaşmayı 86-72, EuroLeague’in ikinci haftasında ise deplasmanda oynanan karşılaşmayı 83-78’lik skorla kazanmıştı.

Bir sonraki maçlar

EuroLeague’in bir sonraki haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında ALBA Berlin’i ağırlayacak. Anadolu Efes ise evinde ASVEL ile karşılaşacak.