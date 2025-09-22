Türkiye genelinde tapu işlemlerinden elde edilen tapu harcı geliri 20 Eylül itibarıyla 100 milyar TL’yi aştı. Uzmanlar, özellikle ikinci el konutta talebin arttığını ve yeni satış rekorlarının yolda olduğunu belirtiyor.

Tapu harç gelirinde rekor

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, 20 Eylül itibarıyla tapu harcı gelirinin 100 milyar 305 milyon TL’yi aştığını açıkladı. Tapu dairelerinde gerçekleşen işlem sayısı ise yaklaşık 13 milyona ulaştı.

Özelmacıklı, işlem dağılımını şöyle aktardı:

Satış: 2 milyon 192 bin

İpotek: 946 bin

İntikal: 340 bin

Düzeltme: 118 bin

Ayırma: 37 bin

Bağış: 23 bin

Birleştirme: 21 bin

Diğer işlemler: 10 milyon

Toplam harç gelirlerinin yaklaşık 95 milyar TL’si satış işlemlerinden elde edildi.

TOKİ’den borç kapatma kampanyası

TOKİ, geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için yüzde 25 indirim kampanyası başlattı.

Peşin ödeme yapanlar tam indirimden faydalanacak.

Borcun bir kısmını kapatanlar ise kısmi indirim alabilecek.

Kampanya 17 Ekim 2025’e kadar geçerli.

Ödemeler, aracı bankalar üzerinden yapılacak; kat mülkiyeti bulunan projelerde borcu yoktur ve emlak beyan değer belgeleri de banka sunulacak.

İkinci el konutta fırsatlar

Özelmacıklı, ikinci el konut satışlarında yoğun talep olduğunu belirtti:

Ocak-Ağustos 2025 dönemi konut satışları: 978 bin 70 (yüzde 21,3 artış)

Ağustos 2025 ikinci el konut satışları: 99 bin 403 (yüzde 7,8 artış)

Toplam satışlar içinde ikinci el payı: yüzde 69,4

“Düşen faizler, kur korumalı sistemden çıkışlar, artan altın fiyatları ve düşen amortisman süreleri talebi artırıyor. İkinci elde yeni rekorlar yolda” dedi.