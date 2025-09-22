AK Parti İlçe Başkanı Abdullah Akbulut, etkinlik hakkında yaptığı açıklamada, Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Çalışkan öncülüğünde üye kayıtlarının devam ettiğini belirterek, “Terörsüz bir Türkiye hedefiyle esnafımıza birlik ve beraberliğimizi, vatan sevgimizi ve Cumhurbaşkanımızın selamlarını ilettik. Şanlı bayrağımızı da hediye ettik” dedi.

Akbulut ayrıca, ilçedeki gazilerin evlerinde ziyaret edildiğini ve kendilerine duyulan minnetin bir kez daha ifade edildiğini kaydetti.

Gerçekleştirilen çalışmalar, vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.