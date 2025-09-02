Eskiden saniyede 3 Mbps hızındaki internet bile yeterli görülüyordu. Bugün ise birçok evde yüzlerce megabit hatta gigabit hızlar kullanılabiliyor. Ancak bu hızlar doğru ayarlanmazsa internetiniz yavaşlayabiliyor. İşte ev internetinizi farkında olmadan yavaşlatan 4 büyük hata.

Program ve güncellemeleri Açık bırakmak

İndirme programları, yüksek hızda veri çekip aynı anda yükleme yaptığı için bant genişliğini tüketiyor. Tek bir indirme bile oyunlarda gecikmeye yol açabiliyor. Bu nedenle indirmeleri geceye bırakmak ve kullanılmayan programları kapatmak öneriliyor.

Windows, macOS veya Steam/Epic gibi platformların güncellemeleri de gigabaytlarca veri indirebiliyor. Çözüm, indirme zamanlarını planlamak.

Gereksiz VPN kullanımı

VPN güvenlik için önemli olsa da uzak sunucular üzerinden bağlandığı için bağlantıyı yavaşlatabiliyor. Özellikle çevrim içi oyunlarda ve bulut servislerinde gecikme yaratıyor. İhtiyaç yoksa VPN kapalı tutulmalı.

Modemi yanlış yere koymak

İnternet hızı altyapının yanı sıra sinyal gücüne de bağlı. Modemi dolap içine, metal yüzeylere veya kapalı alanlara koymak sinyali zayıflatıyor.

En iyi sonuç için modem evin merkezinde, masa veya sehpa üzerinde, elektronik cihazlardan uzak tutulmalı. Çok katlı evlerde mesh sistemler tavsiye ediliyor.

Wi-Fi 5 modem kullanmak

Wi-Fi 5 modemler aynı anda 50-60 cihazı desteklese de günümüzün akıllı ev cihazları bu sınırı aşıyor. Aşırı yüklenme durumunda modem mevcut bağlantıları kesebiliyor.

Wi-Fi 6 teknolojisi bu sorunların çoğunu çözüyor. Wi-Fi 6E ve 7 daha yüksek kapasite sunsa da, Wi-Fi 6’ya geçiş günlük kullanımda en büyük farkı yaratıyor.