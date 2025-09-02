Karşıyaka Belediyesi’nin “Her çocuğa spor yaptırma” hedefi doğrultusunda düzenlediği Kış Spor Okulları için kayıt süreci başladı. Spor, eğlence ve arkadaşlığı bir araya getiren kurslar; basketbol, voleybol, yüzme, jimnastik, çocuk judo, çocuk aikido, masa tenisi, atletizm, çocuk zumba ve çocuk bale branşlarında gerçekleştirilecek.

Kurslar 6 Eylül’de basketbol, 9 Eylül’de çocuk judo, 13 Eylül’de ise diğer branşlarla başlayacak. Tüm eğitimler belediyeye ait modern tesislerde uzman eğitmenler eşliğinde yapılacak.

Başarıya sürpriz ödüller

Kış Spor Okullarına katılan öğrenciler, antrenörlerin değerlendirmesine göre ay boyunca gösterdikleri performansla farklı ödüller kazanacak. Ödüller arasında Karşıyaka Spor Kulübü’nün basketbol veya voleybol maç biletleri, Suat Taşer Sanat Merkezi etkinlik davetiyeleri ve Sportif Yetenek Ölçüm Merkezi’nde test fırsatları yer alıyor.

Başkan Ünsal: “Sporla sağlıklı bireyler yetişiyor”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Karşıyaka’da her çocuğa spor yaptırmayı hedefliyoruz. Kış Spor Okulları sayesinde çocuklarımız sporla tanışacak, yeni arkadaşlıklar kuracak ve disiplin kazanacak. Sporla büyüyen, özgüveni yüksek ve sağlıklı bireyler yetişmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tüm çocuklarımızı kurslarımıza davet ediyorum” dedi.