Ev kadınlarına sosyal güvence ve emeklilik hakkı getirecek yeni bir proje üzerinde çalışılıyor. Devlet, prim ödemelerine destek sağlayacak.

Kimler yararlanacak?

Ev kadınlarını doğrudan ilgilendiren yeni bir sosyal güvenlik projesi gündeme geldi. Aile yılı kapsamında geliştirilen proje ile ev kadınlarına emeklilik hakkı tanınması hedefleniyor. Projeye göre, devlet prim ödemelerine destek verecek.

Star Haber’den Onur Aksoy’un haberine göre, Aile Koruma Kalkanı paketi kapsamında şekillenen bu sistemde, 18 yaşını doldurmuş ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan tüm ev kadınları yararlanabilecek. Bu haktan yararlanmak için daha önce sigortalı bir işte çalışmış olmak gerekmeyecek.

Devletten prim desteği

Projede öne çıkan bir diğer unsur ise prim desteği. İddiaya göre, ev kadınlarının yatıracağı primlerin üçte biri devlet tarafından karşılanacak. Bu destek, 15 yıllık sigorta süreci sonunda bugünün şartlarında yaklaşık 500 bin TL'lik bir katkı anlamına geliyor.

Başvuru yapacak ev kadınları, isteğe bağlı sigorta sistemi üzerinden Bağ-Kur kapsamında kayıt yaptıracak. Prim ödemelerinin internet üzerinden düzenli şekilde yapılabileceği belirtiliyor.

Çocuklu annelere erken emeklilik imkanı

Proje kapsamında çocuk sahibi kadınlar için ayrıca bir düzenleme planlanıyor. Yıpranma payı uygulaması ile çocuklu annelere erken emeklilik avantajı sağlanması gündemde. Bu uygulamanın, emeklilik sürecinde kadınlara esneklik kazandırması hedefleniyor.

Henüz hazırlık aşamasında olan projenin detaylarının, ilerleyen günlerde kamuoyuna açıklanması bekleniyor.