23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, bu yıl başkanlık koltuğunu üç öğrenciye bıraktı. Yelki Hamdı Dalan Okulu’ndan Ela Karataş ile Bilgince Koleji’nden Begüm Öktem ve Alptekin Savaşçı, bir günlüğüne Güzelbahçe’nin çocuk başkanları oldu.

Çocuk başkanlardan geleceğe dair mesajlar

Başkanlık koltuğuna oturan Ela Karataş, yaz spor kursları açılmasını önerirken; Alptekin Savaşçı, sokak hayvanları için barınaklar kurulmasını ve mama desteği sağlanmasını talep etti. Begüm Öktem ise geleceğin teknolojileri için çalışmalar yapılmasını istedi.

Etkinlikte çocuk başkanlar taleplerini Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay’a ve belediye birim müdürlerine doğrudan iletti.

“Çocuklarımızın gözünden kentimizi görüyoruz”

Koltuk devir teslim törenine Güzelbahçe İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayşe Hale Sarıçam, okul müdürleri ve aileler de katıldı. Başkan Mustafa Günay yaptığı konuşmada, “23 Nisan sadece bir bayram değil; çocuklarımızın söz sahibi olduğu ve kendilerini ifade edebildikleri çok kıymetli bir gündür” dedi.

Başkan Günay, çocukların taleplerinin hızla değerlendirileceğini belirterek, “Gelecekte bu şehri yönetecek olan çocuklarımıza güzel bir kent bırakmak için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Etkinlik, öğrencilere verilen hediyeler ve hatıra fotoğrafları ile sona erdi.