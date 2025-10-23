Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen Vergi Kanunu Teklifi kabul edildi. Teklif; emlak, araç alım-satımı ve emeklilik işlemlerinde yeni düzenlemeler getirirken, kamuya 250 milyar liralık ek gelir sağlanması hedefleniyor.

Düzenleme sonrası sosyal medyada “kiralara yeni vergi geldi” iddialarının yayılması üzerine, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) kamuoyuna açıklama yaptı.

“Kira gelirlerine yeni bir vergi yok”

Gelir İdaresi Başkanlığı, yaptığı açıklamada kira gelirlerine yönelik yeni bir vergi düzenlemesinin olmadığını, yalnızca bazı istisnaların kaldırıldığını bildirdi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“TBMM’de görüşmeleri devam eden Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı KHK’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nde kira gelirlerine yönelik yeni bir vergi düzenlemesi yoktur. Ancak istisnaların kaldırılmasına ilişkin düzenlemeler yapılmaktadır.”

Mevcut sistem nasıl işliyor?

Mevcut hükümlere göre mesken kira gelirleri herhangi bir kesintiye tabi tutulmadan tahsil ediliyor.

Elde edilen kira gelirinin 47 bin lirayı aşması durumunda, gelir bir sonraki yılın mart ayında beyan edilerek gelir vergisi ödeniyor.

İstisna haddinin altında kalan kira gelirleri için ise beyanname verilmesine gerek duyulmuyor.

1 milyon 200 bin lira sınırı

GİB açıklamasında, ticari, zirai veya mesleki kazançlarını yıllık beyanname ile bildirenlerin bazı durumlarda istisnadan yararlanamayacağı hatırlatıldı.

“Ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratlarının toplamı gelir vergisi tarifesinin ücretlere ilişkin üçüncü diliminde yer alan tutarı (2025 yılı için 1 milyon 200 bin lira) aşanlar istisnadan yararlanamayacaktır.”

Yeni düzenlemenin, 1 Ocak 2026’dan itibaren elde edilecek mesken kira gelirlerine uygulanacağı belirtildi.

Emekli, dul ve yetimler istisna kapsamında

GİB, kanun teklifinde emekli, dul, yetim ve maluliyet aylığı alanların mevcut istisnadan yararlanmaya devam edeceğini vurguladı.

“Emekliler için 47 bin liralık istisna korunacak, ancak ticari veya mesleki kazancı olan emekliler bu istisnadan faydalanamayacaktır.”

Gerçek gider usulü devam edecek

Açıklamada, gerçek gider usulünü seçenlerin, kiraya verdikleri konutlara ilişkin aydınlatma, ısıtma, su, asansör, bakım ve onarım giderleri gibi kalemleri gelirlerinden düşerek vergilerini ödeyebilecekleri belirtildi.