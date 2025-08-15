Güney Pasifik ülkesi Solomon Adaları, bu sabah meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi’nin (USGS) paylaştığı verilere göre, deprem Temotu eyaletinde, Lata kentine yaklaşık 108 kilometre uzaklıkta ve 31 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Bölgedeki yetkililer, ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığını bildirdi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Pasifik Okyanusu’nun deprem kuşağında yer alan Solomon Adaları, sık sık şiddetli yer hareketleriyle gündeme geliyor. Uzmanlar, bölgedeki depremlerin genellikle okyanus tabanındaki hareketlerden kaynaklandığını belirtiyor.

Yetkililer, halkı olası artçı sarsıntılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.