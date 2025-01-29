Gaziemir Belediyesi, engelli, yaşlı, hasta ve dezavantajlı bireylerin kişisel bakımını evlerinde gerçekleştirerek hayatlarını kolaylaştırıyor. Belediye, uzman ekiplerle bu hizmeti sunuyor. Gaziemir Belediyesi, Evde Kuaför Hizmetiyle engelli, yaşlı, hasta ve dezavantajlı bireylerin kişisel bakım ihtiyaçlarını karşılamak için önemli bir adım atıyor. Uzman ekipler tarafından verilen bu hizmet, vatandaşların evlerinde saç kesimi, sakal tıraşı, tırnak bakımı gibi temel bakım ihtiyaçlarını özenle yerine getiriyor. 2024 yılında bin 912 kez kişisel bakım hizmeti sunan belediye, yaşlı ve engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Belediye Başkanından Destek: "En güzel hizmet"

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle dışarı çıkamayan 81 yaşındaki İrfan Uyanıker, Gaziemir Belediyesi'nin bu hizmetine büyük övgüde bulundu. Uyanıker, "Belediyemizin kuaför hizmeti evime kadar geliyor ve tıraşımı yapıyor. Bu uygulama, belediyemizin en güzel hizmetlerinden biri" dedi. Gaziemir Belediyesi'nin sunduğu bu hizmet, vatandaşlar için büyük kolaylık sağlıyor ve belediye hizmetlerinin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Kişisel bakımda güler yüzlü hizmet

Şükran Topal, evine gelen ekibin saç kesimi ve kişisel bakımını sağladığını belirterek, "Belediye Başkanımız Ünal Işık’a ve güler yüzlü ekibine çok teşekkür ediyorum. Hizmetten çok memnunuz" ifadelerini kullandı. Gaziemir Belediyesi, hem sağlık hem de kişisel bakım alanındaki hizmetleriyle ilçedeki vatandaşların yaşamlarını daha kaliteli hale getiriyor.