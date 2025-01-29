Karayolları Genel Müdürlüğü, İzmir otoyolunda Onur Mahallesi mevkii Bayraklı Tünelleri yönünde bariyer yenileme çalışması yürütüyor. Çalışmalar kapsamında gerekli güvenlik önlemleri alınarak sol şerit trafiğe kapatıldı.

Trafik yoğunluğu oluştu

Çalışmalar nedeniyle bu güzergahta geriye doğru trafik yoğunluğu yaşanıyor. Özellikle sabah saatlerinden itibaren araç sürücülerinin dikkatli olmaları ve alternatif güzergahları tercih etmeleri öneriliyor.

Çalışma ne zaman tamamlanacak?

Yetkililer, çalışmaların bugün saat 12.30'da tamamlanmasının planlandığını duyurdu. Sürücülerin belirtilen saate kadar dikkatli olmaları, trafik akışına uygun hareket etmeleri önemle vurgulanıyor.