Meme Kanseri muayenesi nedir?

Meme kanseri muayenesi, meme dokusundaki değişiklikleri erken aşamada fark etmek için yapılan bir tarama yöntemidir. Meme kanseri, erken teşhis edildiğinde tedavi edilmesi daha kolay olan bir hastalıktır. Kendi kendine muayene, düzenli olarak yapılması gereken bir uygulamadır ve özellikle yüksek risk grubundaki bireyler için önemlidir.

Evde meme kanseri muayenesi nasıl yapılır?

Gözlem Aşaması

Ayna Karşısında Kontrol: Öncelikle, ayna karşısına geçin ve kollarınızı yukarı kaldırarak meme dokularınızı gözlemleyin. Meme derisinde herhangi bir düzensizlik, renk değişikliği veya çıkıntı olup olmadığını kontrol edin.

Kolları İki Tarafa Dağılmış Konumda İnceleme: Kollarınızı iki yana açarak meme dokusundaki asimetriyi veya şekil değişikliklerini gözlemleyin.

Elle Muayene

Dik Konumda Muayene: Bir memeyi diğer elinizle hafifçe yukarı kaldırın ve parmak uçlarınızla memenizi dairesel hareketlerle kontrol edin. Muayeneyi her iki memede de yapın. Kitle, sertlik veya düzensizlik olup olmadığını kontrol edin.

Yatarken Muayene: Yatış pozisyonunda, bir memeyi yukarıda tutarak diğer elinizle muayene yapabilirsiniz. Bu pozisyonda meme dokusu daha rahat bir şekilde hissedilebilir.

Koltuk Altı Kontrolü

Koltuk Altı Bölgesi: Koltuk altı bölgesindeki lenf bezlerini kontrol edin. Bu bölgede şişlik veya hassasiyet olup olmadığını gözlemleyin.

Ne zaman doktora başvurulmalı?

Kendi kendine muayene sırasında aşağıdaki durumları fark ederseniz, bir sağlık profesyoneline başvurmanız önemlidir:

Meme dokusunda sertlik veya kitle

Deride kızarıklık, pullanma veya çökme

Meme ucundan gelen anormal akıntı

Meme dokusunda belirgin bir değişiklik veya simetri kaybı

Evde yapılan meme kanseri muayenesi, erken teşhis için önemli bir adımdır, ancak bu muayenelerin profesyonel muayenelerin yerini almadığını unutmamak gerekir. Düzenli olarak mamografi ve klinik muayenelerle desteklenen kendi kendine muayeneyi alışkanlık haline getirmek, meme sağlığınızı korumanın etkili bir yoludur. Eğer şüpheli bir durum fark ederseniz, vakit kaybetmeden bir sağlık profesyoneline danışmalısınız.