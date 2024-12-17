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Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından nitelikli dolandırıcılık suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, internet ve sosyal medya platformları aracılığıyla sahte iş ilanları ve çeşitli hileli faaliyetlerle mağdurları yanıltarak haksız menfaat temin eden 117 şüpheli tespit edildi.

Ankara merkezli 20 ilde yürütülen soruşturma kapsamında, internet ve sosyal medya platformlarında 'Evden para kazan' şeklinde sahte iş ilanları verip haksız kazanç sağladıkları tespit edilen 117 şüphelinin gözaltı na alınmasına karar verildi.

Balıkesir’de yapılan denetimlerde ruhsatsız silahlar ele geçirildi

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