Konak Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik önemli bir projeye imza atıyor. "Clocalization - İklim Değişikliğine Uyum İçin Yerelleştirme" projesi çerçevesinde iki çalıştay gerçekleştirilecek.

İklime uyum için yerelleştirme çalıştayları başlıyor

Konak Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı kapsamında, Sosyal İklim Derneği ile ortaklaşa düzenlediği "Clocalization - İklim Değişikliğine Uyum İçin Yerelleştirme" projesinin çalıştay aşamasına geçti. Proje, bugüne kadar çocuklar, kadınlar, mülteciler, engelliler ve özel sektör temsilcilerine yönelik çeşitli eğitimler sundu. Şimdi ise, bu gruplarla birlikte iki önemli çalıştay düzenlenecek.

Çalıştaylar Konak İklime Uyum Stratejik Planı’na temel olacak

Konak’ta 20 Aralık’ta Özel Sektör Temsilcileri Çalıştayı, 21 Aralık’ta ise Yatay Uyum Çalıştayı yapılacak. Her iki çalıştayda da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın İklime Uyum Stratejik Planı, Konak Belediyesi’nin Stratejik Planı ve SECAP belgesi temel alınarak bir oturum düzenlenecek. Çalıştayların sonunda, katılımcılar iklim krizi kaynaklı sorunları ve çözüm önerilerini tartışacak, elde edilen çıktıların Konak İklime Uyum Stratejik Planı'na dahil edilmesi sağlanacak.

İklim krizine karşı yerel adımlar atılıyor

Konak Belediyesi'nin bu çalıştaylarla iklim değişikliğiyle mücadelede daha etkin bir strateji oluşturmayı hedefliyor. Konak İklime Uyum Stratejik Planı’na katkı sağlayacak bu projeyle, yerel düzeyde güçlü bir iklim uyum stratejisi geliştirilecek.