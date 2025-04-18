Everton ile Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler, karşılaşmanın yayın saati ve kanal bilgilerini araştırıyor. Everton – Manchester City maçı, 19 Nisan 2025 Cumartesi günü Bein Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak. Mücadele saat 17:00’de başlayacak.

Everton-Manchester City maçı hangi kanalda?

Everton ile Manchester City arasında oynanacak İngiltere Premier Lig karşılaşması, Bein Sports 3 üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İzleyiciler bu kanal üzerinden maçı takip edebilecek.

Everton-Manchester City maçı Bein Sports 3 yayın bilgileri

Bein Sports 3 kanalı, Digiturk 79 ve Kablo TV 234 numaralı kanallardan izlenebilmektedir. Ayrıca Türksat uydusu ve internet platformları üzerinden şifreli yayın yapılmaktadır.

Everton-Manchester City maçı ne zaman?

Everton ile Manchester City arasındaki mücadele, 19 Nisan 2025 Cumartesi günü oynanacak.

Everton-Manchester City maçı saat kaçta?

Karşılaşma Türkiye saati ile 17:00’de başlayacak.

Everton-Manchester City maçı nerede oynanacak?

Premier Lig mücadelesi, Liverpool'da bulunan Goodison Park Stadyumu'nda oynanacak.