Premier Lig’in 19 Ocak 2025 Pazar günkü maç programında, Everton ile Tottenham karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek isteyen sporseverler için yayın detayları belli oldu!

Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Everton - Tottenham mücadelesi, 19 Ocak 2025 Pazar günü saat 17:00’da başlayacak. Karşılaşma şu kanallarda canlı yayınlanacak:

beIN Sports

Tod TV

beIN Connect

Maç şifresiz mi yayınlanacak?

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Maç öncesi heyecan dorukta

Goodison Park’ta oynanacak bu zorlu mücadelede, Everton ev sahibi avantajıyla puan almayı hedeflerken, Tottenham galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. Premier Lig’in zirvesi için kritik öneme sahip bu karşılaşma, futbolseverlere üst düzey bir futbol şöleni sunacak.