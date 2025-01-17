Ünlü isim Şeyma Subaşı, katıldığı bir programda özel hayatına dair samimi itiraflarda bulundu. Acun Ilıcalı ile 2018'de boşanmasının ardından 2023 yılında Mohammed Alsaloussi ile evlenip aynı yıl boşanmıştı. Yeni bir ilişkiye başladığını açıklayan Subaşı, "Hayatımda bir kere çok aşık oldum. O yüzden Melisa oldu" diyerek, hayatındaki tek gerçek aşık olma deneyimini paylaştı.

"Ruhum evli"

"Ben her şeyle aşk yaşıyorum, çok sevgi dolu biriyim ama romantik aşk dediğimiz, eşinle paylaşılan o özel duygu... Ben hayatımda bir kere çok aşık oldum tabii ki. Diğerlerine aşık olduğumu sandım ama sıfır" diyerek aşk hayatındaki geçmişini özetledi. Yeni ilişkisi hakkında da heyecanla konuşan Subaşı, "Hayatımda biri var ki, hayatımın sonuna kadar tutacağım o kişiyi. O yüzden diyorum huzur içerisinde ölebilirim. Brezilyalı kendisi." açıklamasını yaptı.

Evlilik konusuna artık inanmadığını belirten Şeyma Subaşı, "Ruhum evli. O kişi ile evliyim. Ben öyle hissediyorum." diyerek, sevgilisiyle evlilik dışı bir bağ kurduğunu belirtti.