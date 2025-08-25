Milas Belediyesi tarafından düzenlenen Kültür, Sanat ve Edebiyat Günleri, ilçede sanatseverleri bir araya getiriyor. Ayın başından itibaren Amfi Tiyatro’da dev ekranda gerçekleştirilen film gösterimlerinin ardından, ayın son haftasında farklı mahallelerde birbirinden özel etkinlikler düzenlenecek.

Etkinlikler 25-29 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek

Şiir ve müzik dinletileri, söyleşi ve anma gecelerinden oluşan program, Bafa, Boğaziçi, Güllük, Ören ve Selimiye mahallelerinde vatandaşlarla buluşacak. Etkinlikler, Milas Belediyesi tarafından halka ücretsiz sunulacak.

Nazım Hikmet Ran Bafa’da anılacak

Etkinlikler 25 Ağustos Pazartesi günü Bafa Mahallesi Pazar Yeri’nde başlayacak. Türk Edebiyatı’nın önemli isimlerinden Nazım Hikmet Ran’ın hayatının anlatılacağı, şiirlerinin yorumlanacağı ve bestelenmiş eserlerinin dinletisinin yapılacağı program saat 20.30’da gerçekleştirilecek.

Söyleşi Boğaziçi’nde devam edecek

26 Ağustos Salı günü Boğaziçi Mahallesi Muhtarlık Önünde tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Altan Gördüm ile besteci ve müzisyen Haluk Çetin’in konuk olacağı söyleşi saat 20.30’da düzenlenecek.

Güllük’te sanat ve edebiyat bir araya gelecek

27 Ağustos Çarşamba günü Güllük Mahallesi’nde, Haluk Çetin ve oyuncu-yazar Nilüfer Açıkalın’ın katılımıyla söyleşi gerçekleştirilecek. Etkinlik saat 20.30’da Güllük Belediye Hizmet Binası Önünde başlayacak.

Melih Cevdet Anday Ören’de anılacak

28 Ağustos Perşembe günü Ören Mahallesi Yalı Konser Alanı’nda şair ve yazar Melih Cevdet Anday için anma gecesi düzenlenecek. Etkinlikte Haluk Çetin ve tarihçi Pelin Batu da yer alacak.

Etkinlikler Selimiye’de Nazım Hikmet ile tamamlanacak

Etkinliklerin son günü 29 Ağustos’ta Selimiye Mahallesi Belediye Hizmet Binası Önünde Nazım Hikmet Ran anması yapılacak. Şiir ve müzik dinletisi saat 20.30’da başlayacak ve Milas’ta kültür ve sanat dolu günler böylece tamamlanacak.