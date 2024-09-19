İzmir’in Foça İlçesi’nde İzmir’in 102.Kurtuluş Yıldönümü dolayısıyla kadınlar voleybol turnuvası düzenlendi. Çeşitli ilçelerden gelen 12 takımın katıldığı turnuvada evinin sultanları filenin sultanlarına taş çıkartan maçlarla kupaya uzanmaya çalıştılar.

Turnuva Foça'da gerçekleşti

9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası Foça 11 Eylül Reha Midilli ve Bağarası Çok Amaçlı Spor salonlarında 14 -15 Eylül 2024 Cumartesi ve Pazar günü gerçekleştirildi.

Turnuvaya; 35+ Kategorisi’nde, Foça Gençlik Spor, Ego Emlak Spor, Tor Ata Spor, Mordoğan Veteran, İzmir Gsim, İzmir Veteran, Aliağa Belediye,

40+Kategorisi’nde; Ego Emlak 1, Bergama Kadın Gücü, Ego Emlak 2, Urla Gsim ve Manisa Lider Spor takımları katıldı.

Şampiyonlara kupaları takdim edildi

35+ Evinin Sultanları Kategorisi’nde Tor Ata, 35+ Veteran’larda İzmir Veteran, 40+ Evinin Sultanları’nda Bergama Kadın Gücü takımları birincilikleri kazandılar.

Başarılı olan takım ve sporculara kupa, madalya ve ödülleri Foça Kaymakamı Mehmet Türköz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hakan Arıkan, İlçe Emniyet Müdürü Ergül Çetin ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Şahin tarafından verildi.

