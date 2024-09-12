Evli erkekler neden daha sağlıklı?

Toronto Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre, evli erkeklerin sağlıklı yaşam alışkanlıklarına daha fazla önem verdiği gözlemleniyor. Bunun en büyük nedenlerinden biri, evli erkeklerin eşlerinden duygusal ve psikolojik destek almaları ve sağlıklarını daha yakından takip etmeleri. Ayrıca evlilik, riskli davranışların azalmasına ve daha dengeli bir yaşam sürdürülmesine yardımcı oluyor.

Kadınlar için farklı bir tablo

Kadınlar açısından evliliğin etkileri ise biraz daha karmaşık. Araştırmalar, bazı evli kadınların bekar kadınlara göre daha fazla stres altında olduğunu gösteriyor. Bu durum, bekar kadınların genel sağlıklarının evli kadınlara kıyasla daha iyi olabileceğini düşündürüyor. Stresin yüksek olduğu evliliklerde, kadınların fiziksel ve zihinsel sağlık sorunları daha sık ortaya çıkabiliyor.