Ünlü oyuncular Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, son dönemde evlilik hazırlıklarıyla sıkça gündeme gelmişti. Ağustos 2023'te İngiltere'de romantik bir evlenme teklifiyle nişanlanan çiftin, Eylül ayında İstanbul'da ailelerinin katılımıyla düzenlenecek bir törenle dünyaevine gireceği haberleri büyük ilgi uyandırmıştı. Ancak şimdi çiftle ilgili magazin gündemini sarsan yeni bir iddia ortaya atıldı: Pınar Deniz hamile!

"Kaan ile akışındayız"

Çiftin evlilik hazırlıkları devam ederken, Pınar Deniz'in hamile olduğu söylentileri gündeme bomba gibi düştü. İddialara göre, ünlü çift kısa süre sonra anne ve baba olmanın heyecanını yaşayacak. Pınar Deniz, geçtiğimiz aylarda evlilik teklifiyle ilgili yaptığı açıklamada, "6 Ağustos’ta Londra’da evlenme teklifi aldığım doğru. Ancak bu yaz evlilik gibi bir planımız yok. Her ikimiz de kariyerimizde ilerliyoruz. Kaan ile akışındayız, her an her şey olabilir." diyerek, geleceğe dair net bir planları olmadığını belirtmişti.

Şimdi ise çiftin bu beklenmedik bebek haberiyle birlikte, hem hayranları hem de magazin dünyası onların nasıl bir yol izleyeceğini merakla bekliyor.