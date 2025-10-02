İsrail’in Gazze’ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu’na yönelik saldırısına tepkiler büyüyor. AK Parti İzmir Milletvekili ve Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, yaptığı açıklamada saldırıyı “masum sivillere karşı işlenmiş yeni bir suç” olarak nitelendirdi.

“Masum sivillere karşı işlenmiş yeni bir suç”

AK Partili İnan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“İsrail'in Gazze’ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Sumud Filosuna yönelik saldırısı, masum sivillere karşı işlenmiş yeni bir suçtur. Mazlum coğrafyaların sesi olmak için denizlere açılan gönüllüleri hedef almak, İsrail'in korkaklığının ve çaresizliğinin göstergesidir. Katil devlet hangi barbarlığın altına imza atarsa atsın, Sumud'un yürüyüşü hiçbir zaman durmayacak.”

Tepkiler büyüyor

İsrail’in uluslararası sularda yardım filosuna yönelik saldırısı, Türkiye’nin birçok şehrinde protesto edilirken siyasi isimlerden de peş peşe tepkiler gelmeye devam ediyor.