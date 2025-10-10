Apple, geçtiğimiz ay yayınladığı iOS 26 güncellemesiyle iPhone kullanıcılarına yeni bir “arama tarama” özelliği sundu. Bu özellik, rehberde kayıtlı olmayan numaralardan gelen aramaları analiz ederek kullanıcıya bilgi veriyor ve istenmeyen çağrılara karşı etkili bir savunma sunuyor.
Özelliğin kullanımı
Özelliği kullanmak için cihazın iOS 26 sürümüne güncellenmesi gerekiyor. Güncelleme sonrasında:
Ayarlar → Uygulamalar → Telefon → Bilinmeyen Aramaları Tara menüsünden üç mod seçilebiliyor:
-
Asla
-
Sessize Al
-
Arama Sebebini Sor
En işlevsel seçenek “Arama Sebebini Sor”. Bu modda, Siri benzeri bir ses arayana kim olduğunu ve neden aradığını soruyor. Kullanıcıya aramanın tarandığına dair bildirim gidiyor. Arayan kişi yanıt verdiğinde, bu cevap ekranda yazı olarak gösteriliyor ve kullanıcı isterse aramayı yanıtlayabiliyor veya hazır mesajlarla cevap verebiliyor.
Siri sizin yerinize konuşuyor
Kullanıcı hazır mesajlardan birini seçebilir; örneğin:
-
“Seni sonra arayacağım”
-
“Daha fazla bilgi gönder”
Bu mesajlar bilgisayar tarafından arayana sesli olarak iletiliyor. Ayrıca kullanıcı kendi mesajını yazarak Siri aracılığıyla gönderebiliyor.
Şu an için sınırlı bölgelerde aktif
Özellik şu anda sadece belirli ülkelerde ve dillerde kullanılabiliyor. Desteklenen diller:
-
Kantonca, Mandarin, Korece, Japonca, İngilizce, Fransızca, Almanca, Portekizce, İspanyolca
Desteklenen bölgeler:
-
İspanyolca: Meksika, Porto Riko, İspanya, ABD
-
Fransızca: Kanada, Fransa
-
Mandarin: Çin ana karası, Makao, Tayvan
Özelliği göremeyen kullanıcılar cihazlarını yeniden başlatabilir veya bölge ve dil ayarlarını kontrol edebilir.
Kullanıcı kontrolü
Apple, kullanıcıların bu özelliği istedikleri zaman kapatmasına da izin veriyor. Böylece iPhone’lar, beklenmeyen aramalarla mücadelede daha etkin bir araç haline geliyor.