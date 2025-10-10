Apple, geçtiğimiz ay yayınladığı iOS 26 güncellemesiyle iPhone kullanıcılarına yeni bir “arama tarama” özelliği sundu. Bu özellik, rehberde kayıtlı olmayan numaralardan gelen aramaları analiz ederek kullanıcıya bilgi veriyor ve istenmeyen çağrılara karşı etkili bir savunma sunuyor.

Özelliğin kullanımı

Özelliği kullanmak için cihazın iOS 26 sürümüne güncellenmesi gerekiyor. Güncelleme sonrasında:

Ayarlar → Uygulamalar → Telefon → Bilinmeyen Aramaları Tara menüsünden üç mod seçilebiliyor:

Asla

Sessize Al ChatGPT’ye sorduğu soru tutuklanmasına neden oldu İçeriği Görüntüle

Arama Sebebini Sor

En işlevsel seçenek “Arama Sebebini Sor”. Bu modda, Siri benzeri bir ses arayana kim olduğunu ve neden aradığını soruyor. Kullanıcıya aramanın tarandığına dair bildirim gidiyor. Arayan kişi yanıt verdiğinde, bu cevap ekranda yazı olarak gösteriliyor ve kullanıcı isterse aramayı yanıtlayabiliyor veya hazır mesajlarla cevap verebiliyor.

Siri sizin yerinize konuşuyor

Kullanıcı hazır mesajlardan birini seçebilir; örneğin:

“Seni sonra arayacağım”

“Daha fazla bilgi gönder”

Bu mesajlar bilgisayar tarafından arayana sesli olarak iletiliyor. Ayrıca kullanıcı kendi mesajını yazarak Siri aracılığıyla gönderebiliyor.

Şu an için sınırlı bölgelerde aktif

Özellik şu anda sadece belirli ülkelerde ve dillerde kullanılabiliyor. Desteklenen diller:

Kantonca, Mandarin, Korece, Japonca, İngilizce, Fransızca, Almanca, Portekizce, İspanyolca

Desteklenen bölgeler:

İspanyolca: Meksika, Porto Riko, İspanya, ABD

Fransızca: Kanada, Fransa

Mandarin: Çin ana karası, Makao, Tayvan

Özelliği göremeyen kullanıcılar cihazlarını yeniden başlatabilir veya bölge ve dil ayarlarını kontrol edebilir.

Kullanıcı kontrolü

Apple, kullanıcıların bu özelliği istedikleri zaman kapatmasına da izin veriyor. Böylece iPhone’lar, beklenmeyen aramalarla mücadelede daha etkin bir araç haline geliyor.