16 Nisan–2 Mayıs 2027 tarihleri arasında İnciraltı Kent Ormanı’nda yapılacak fuarın yol haritasının çizildiği etkinlikte, İzmir’in doğayla uyumlu kalkınma vizyonu ele alındı.

Tugay, EXPO’nun “Tek Sağlık (One Health)” temasına dikkat çekerek şunları söyledi:

“İnsanın sağlığı, doğanın sağlığıyla mümkündür. Bu fuar sadece bir organizasyon değil, İzmir’in doğayla barışının sembolü olacak. Dünyanın gözü İnciraltı’nda olacak, bu gurur hepimizin.”

Süs bitkilerinde Türkiye lideri

İzmir’in süs bitkileri üretiminde Türkiye lideri olduğunu hatırlatan Tugay, EXPO 2027’nin kente yeni pazarlar, uluslararası görünürlük ve yeşil ekonomi açısından büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Tugay, fuar alanının sadece etkinlik süresince değil, sonrasında da İzmir’in çevre dostu dönüşümüne hizmet edeceğini vurguladı:

“Yağmur bahçeleri, ekolojik koridorlar ve döngüsel ekonomi uygulamalarıyla EXPO 2027, kalıcı bir çevresel miras olacak.”

İzmir’in iklim dostu vizyonuna katkı

EXPO 2027 İzmir, iklim dostu kent vizyonunu güçlendiren ve gençlerin çevre bilincini artırmayı hedefleyen küresel bir dönüşüm projesi olarak planlanıyor.

Bu kapsamda EXPO alanı; yeşil altyapı, sürdürülebilir ulaşım ve enerji verimliliği ilkeleriyle tasarlanacak.