İzmir’in Çeşme ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 16 yaşındaki M.C.N. yönetimindeki 35 CSY 775 plakalı motosiklet, İzmir-Çeşme Otoyolu üzerinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hastanede hayatını kaybetti

Kazada yaralanan sürücü M.C.N. (16), motosikletteki A.Y. (17) ve Süleyman Uçar (19) ambulanslarla Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Süleyman Uçar, yapılan ilk müdahalenin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.