Türkiye’nin en büyük spor ve sağlıklı yaşam etkinliklerinden biri olan “EXPO SPORT İZMİR 2025” için hazırlıklar başladı. 25-28 Eylül 2025 tarihlerinde Fuar İzmir’de gerçekleşecek organizasyon, sporu ve sağlıklı yaşamı hayatının parçası haline getiren binlerce katılımcıyı bir araya getirecek.

Expo Sport İzmir 2025 büyük ilgi görüyor

EXPO SPORT İZMİR’in organizatörü Murat Diyadin, etkinliğin sadece bir fuar değil, aynı zamanda bir yaşam hareketi olduğunu belirtti. Türkiye’nin en kapsamlı sağlıklı yaşam buluşması olarak tasarlanan etkinlik, spor, fitness, wellness ve dijital sağlık çözümleri alanında geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Fuarda geniş katılımcı profili yer alacak

Fuarda spor salonları, dijital sağlık girişimleri, fonksiyonel gıda ve supplement markaları, spor ekipmanı üreticileri, pilates stüdyoları, sağlık ve estetik merkezleri ile wellness otelleri gibi birçok paydaş yer alacak. Katılımcılar sektörel iş birlikleri kurarken aynı zamanda yenilikçi ürün ve hizmetleri takip etme fırsatı bulacak.

Diyadin’den davet

Murat Diyadin, EXPO SPORT İZMİR’in sektöre sadece bir vitrin sunmadığını, aynı zamanda ilham, iş birliği ve gelecek vizyonu sağladığını ifade ederek herkesi etkinliğe davet etti.