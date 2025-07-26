İzmir’in Tire ilçesinde akşam saatlerinde yaşanan kazada, kamyonundaki arızayı kontrol etmek için aracından inen 42 yaşındaki Murat Olgaç, arkadan gelen başka bir kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kazanın ayrıntıları

Kaza, Mahmutlar Köyü yakınlarında Akarca Ovası mevkiinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İzmir’den Tire istikametine seyir halindeki Murat Olgaç, kamyonunda oluşan arıza nedeniyle aracı sağa çekerek indi. Aracındaki yağ kaçağını kontrol ettiği sırada arkadan hızla gelen başka bir kamyonun çarpması sonucu yere savruldu.

Müdahale ve inceleme

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Murat Olgaç’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Talihsiz sürücünün cenazesi yapılan incelemeler sonrası morga kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Polis ve jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Kazanın nedenine ilişkin detaylı araştırmalar devam ediyor.