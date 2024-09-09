Almanya, Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülen Türk-Amerikan vatandaşı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi’nin ölümünün aydınlatılması için İsrail hükümetine çağrıda bulundu. Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Christian Wagner, olayın aydınlatılmasının zorunlu olduğunu vurgulayarak, İsrail ordusu ve hükümetini sorumlu tuttu.

Eygi’nin ölümü ve Almanya’nın tepkisi

Christian Wagner, Eygi’nin 6 Eylül’de Batı Şeria’daki barışçıl bir gösteride İsrail askerleri tarafından başından vurularak ağır yaralandığını ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını belirtti. Wagner, Türk-Amerikan vatandaşı Eygi'nin İsrail askerlerince öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu, aydınlatılması gereken korkunç bir olaydır. Bundan İsrail ordusu ve hükümeti sorumludur" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Batı Şeria'yı İsrail devletine bağlı gösteren haritayı kullanmasını da eleştiren Wagner, "Basın toplantısında İsrail Başbakanı'nın arkasında gördüğümüz harita kabul edilemez" değerlendirmesinde bulundu.

Ayşenur Ezgi Eygi’nin aktivist kimliği

Ayşenur Ezgi Eygi, Filistinlilerin haklarını desteklemek amacıyla aktif olarak uluslararası dayanışma hareketlerinde yer alıyordu. Washington Üniversitesi’nde psikoloji ve Orta Doğu dillerinde çift dal yapmış olan Eygi, Uluslararası Dayanışma Hareketi (ISM) gönüllüsü olarak Filistin topraklarının işgaline karşı barışçıl yöntemlerle mücadele ediyordu. Eygi’nin ölümü, hem yerel hem de uluslararası toplulukta büyük bir öfke ve hesap sorma taleplerine yol açtı.

1998’de Antalya’da doğan Ayşenur Ezgi Eygi, ailesiyle birlikte bir yaşındayken Seattle’a taşınmıştı.