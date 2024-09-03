Temmuz ayında yüzde 25'lik zam sınırının kalkmasıyla birlikte, kiracılar sözleşme yenilemelerinde TÜFE oranını baz alacak. İşte eylül ayı için geçerli olan kira artış oranı ve yeni kira tutarları...

Eylül 2024 kira artış oranı nasıl belirlendi?

TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) verilerinin açıklanmasıyla birlikte eylül ayı kira artış oranı da netleşti. 2024 yılı Ağustos ayında TÜFE'deki yıllık değişim yüzde 51,97, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 64,91 olarak gerçekleşti. Bu oran, eylül ayında yapılacak kira artışlarında kullanılacak.

Kira artış oranı ve yeni kira tutarı hesaplama

Örneğin, mevcut kira bedeli 19 bin TL olan bir kiracı, eylül ayında yüzde 64,91 oranında zam yapacak. Bu durumda kira artış tutarı 12 bin 333 TL olacak ve yeni aylık kira bedeli 31 bin 333 TL’ye çıkacak.

Mevcut Kira Bedeli: 19 bin TL

19 bin TL Kira Artış Oranı: %64,91

%64,91 Kira Artış Tutarı: 12 bin 333 TL

12 bin 333 TL Yeni Kira Bedeli: 31 bin 333 TL

Kiracılar için önemli detaylar

Temmuz ayı itibarıyla yürürlükten kalkmış olan yüzde 25'lik kira artış sınırı, kiracılar ve ev sahipleri arasında yeni bir dönemi başlattı. Eylül ayında sözleşmesini yenileyecek olan kiracılar, TÜFE oranına göre kira artışını gerçekleştirecek. Bu artış oranı, kira bedellerinin önemli ölçüde yükselmesine neden olabilir.