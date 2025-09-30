TÜRK-İŞ, Eylül 2025’te Türkiye'deki açlık ve yoksulluk sınırlarını açıkladı. Yapılan araştırmaya göre açlık sınırı 27 bin 970 TL’ye yükseldi, yoksulluk sınırı ise 91 bin 109 TL’ye çıktı. Bu veriler, temel yaşam maliyetlerinin ciddi şekilde arttığını gözler önüne seriyor. Bekâr bir çalışanın yaşam maliyeti 36 bin 305 TL olarak hesaplandı. Ayrıca, mutfak enflasyonu son aylarda ciddi bir artış gösterdi.

Açlık sınırı 28 bin TL’ye yaklaşıyor

TÜRK-İŞ’in açıkladığı verilere göre, Eylül 2025 itibarıyla açlık sınırı 27 bin 970 TL'ye yükseldi. Bu, bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken harcamanın tutarı olarak belirleniyor. Açlık sınırının artışı, gıda fiyatlarındaki yükselişle paralel bir şekilde devam ediyor.

Yoksulluk sınırı 91 bin TL'yi aştı

Açlık sınırının yanı sıra, yoksulluk sınırı da dikkat çeken bir seviyeye ulaştı. Yoksulluk sınırı, açlık sınırının yanı sıra barınma, ulaşım, sağlık ve eğitim gibi diğer temel ihtiyaçları da kapsayarak 91 bin 109 TL olarak hesaplandı. Bu, dar gelirli çalışanlar ve emekliler için geçim sıkıntısının giderek arttığını gösteriyor.

Bekâr çalışanın yaşama maliyeti 36 bin TL'yi geçti

Bekâr bir çalışanın yaşam maliyeti, Eylül 2025 itibarıyla 36 bin 305 TL olarak belirlendi. Bu tutar, asgari ücretle çalışan bireylerin temel harcamalarını karşılamakta zorlanacağını ortaya koyuyor. Asgari ücretle çalışanların yaşam maliyeti ile aldıkları maaş arasındaki fark, 14 bin TL’yi aşmış durumda.

Mutfak enflasyonu artmaya devam ediyor

TÜRK-İŞ tarafından açıklanan verilere göre mutfak enflasyonu hızla artmaya devam ediyor. Eylül 2025 itibarıyla gıda fiyatlarında aylık yüzde 3,17’lik bir artış gözlemlenirken, yıllık artış oranı ise yüzde 41,05'e yükseldi. Bu durum, ailelerin mutfak giderlerinde ciddi artışlarla karşılaştığını gösteriyor. 2025 yılının ilk 9 ayında gıda fiyatlarında toplamda yüzde 32,67'lik bir artış yaşandı.

Araştırmada dikkat çeken bir diğer önemli bulgu ise, özellikle et ve tavuk fiyatlarındaki yükseliş, yumurta fiyatlarındaki büyük artış ve yeşil mercimek ile kırmızı mercimekteki fiyat artışları oldu. Ayçiçek yağı ve zeytinyağındaki çift haneli zamlar da aile bütçesini zorlayan diğer faktörler arasında yer aldı. Bu fiyat artışları, mutfak giderlerini önemli ölçüde artırarak geçim sıkıntısını derinleştirdi.

Geçim Sıkıntısı Derinleşiyor

TÜRK-İŞ’in verilerine göre açlık ve yoksulluk sınırındaki artış, sadece bir gelir düzeyini değil, aynı zamanda insana yakışır bir yaşam standardını da zorlaştırıyor. Bu bulgular, dar gelirli çalışanlar ve emeklilerin yaşam koşullarının her geçen gün daha da zorlaştığını gösteriyor. Türkiye’deki artan yaşam maliyetleri, toplumun büyük bir kısmı için geçim mücadelesini giderek daha zor hale getiriyor.