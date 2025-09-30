Adıyaman-Kahta kara yolunun 15'inci kilometresinde meydana gelen korkunç kazada, yolcu otobüsü ile kafa kafaya çarpışan otomobildeki aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi. Kazaya müdahale eden sağlık ekipleri, kazada hayatını kaybedenlerin isimlerini belirledi.

Korkunç kaza Adıyaman’da meydana geldi

Adıyaman’da sabah saatlerinde meydana gelen korkunç trafik kazasında, aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti. Olay, Adıyaman-Kahta kara yolunun 15’inci kilometresinde, Kahta yönüne ilerleyen 21 AGJ 372 plakalı Yeni Diyarbakır firmasına ait yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen 44 DL 319 plakalı otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu yaşandı. Kazada, otomobilde bulunan aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemeler sonucu, otomobilin sürücüsü Yakup Gültekin (30), eşi Esmanur (24) ve çocukları Belinay (4) ile Muaz Gültekin’in (1) yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kazada otobüs şoförü de yaralanarak hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Otobüs şoförü, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Cenazeler otopsi için hastaneye kaldırıldı

Kazadan sonra hayatını kaybeden Gültekin ailesinin cenazeleri, yapılan incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Ekiplerin yaptığı araştırmalar sonucunda kazaya neyin sebep olduğu konusunda soruşturma başlatıldı.

,Olayla ilgili soruşturma devam ederken, kazanın tam olarak nasıl gerçekleştiği ve herhangi bir kusur olup olmadığı konusunda detaylı bir inceleme yapılması bekleniyor.