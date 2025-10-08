İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) eylül ayına ait **“İş Cinayetleri Raporu”**nu yayımladı. Rapora göre, Eylül 2025’te Türkiye genelinde en az 206 işçi iş kazalarında hayatını kaybetti.

Raporda, İzmir’de 8 işçinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Eylül ayında iş cinayetlerinin en fazla görüldüğü sektör ise tarım oldu.

Türkiye genelinde 206 işçi yaşamını yitirdi

İSİG Meclisi’nin verilerine göre, en çok ölüm tarım işkolunda yaşandı. Ölenlerin 27’si çiftçi, 22’si ise tarım işçisi olarak kayıtlara geçti.

Tarım sektörünü 43 ölümle inşaat, ardından da taşımacılık sektörü izledi. Raporda, iş cinayetlerinin yüzde 35’inin deprem bölgesinde meydana geldiği de vurgulandı.

İSİG’in paylaştığı bilançoya göre, 2025’in ilk dokuz ayında toplam 1566 işçi yaşamını yitirdi.

En sık ölüm nedenleri: Trafik, düşme, ezilme

Raporda, iş cinayetlerinin nedenlerine de yer verildi.

İşçilerin ölüm nedenleri şöyle sıralandı:

%26 trafik veya servis kazası,

%18 ezilme ve göçük,

%16 yüksekten düşme,

%14 kalp krizi veya beyin kanaması.

Bu veriler, iş güvenliği ve denetim eksikliklerinin hâlâ önemli bir sorun olmaya devam ettiğini gösteriyor.

İzmir’de 8 işçi can verdi

Rapora göre, eylül ayında İzmir’de 8 işçi hayatını kaybetti.

Türkiye genelinde 59 şehirde iş cinayetleri yaşanırken, İstanbul (20 ölüm), Antalya (10), Diyarbakır ve Tekirdağ (9’ar ölüm), İzmir (8 ölüm) olarak listede üst sıralarda yer aldı.

İSİG Meclisi, iş cinayetlerinin yalnızca istatistik olarak kalmaması gerektiğini vurgulayarak, “Her ölüm önlenebilirdi” mesajını paylaştı.

Yaş gruplarına göre dağılım: Çocuk işçiler de var

Rapor, iş cinayetlerinin yaş dağılımını da gözler önüne serdi:

14 yaş ve altı: 3 çocuk işçi

15–17 yaş arası: 6 genç işçi

18–29 yaş arası: 36 işçi

30–49 yaş arası: 90 işçi

50–64 yaş arası: 53 işçi

65 yaş ve üstü: 9 işçi Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin yoğun bakıma alındı İçeriği Görüntüle

Yaşı bilinmeyen: 9 işçi

İSİG’e göre, “çocuk işçi ölümleri” iş güvencesi eksikliğinin en acı yüzü olarak dikkat çekiyor.

İSİG’den çağrı: “Denetim mekanizmaları güçlendirilmeli”

Raporun sonunda, iş kazalarının önlenmesi için bağımsız denetimlerin artırılması, iş güvenliği eğitimlerinin zorunlu hale getirilmesi ve taşeron sisteminin sınırlandırılması çağrısı yapıldı.

İSİG, özellikle taşımacılık ve inşaat sektörlerinde artan ölümlere dikkat çekerek, “Kâr hırsı uğruna her gün en az 7 işçi ölüyor” ifadelerini kullandı.