Yaz aylarının durgunluğunun ardından kripto para piyasası, eylül ayında önemli olaylarla canlanmaya hazırlanıyor. Bitcoin’in ağustos ayını negatif bir kapanışla geride bırakmasının ardından, yatırımcılar önümüzdeki ay gerçekleşecek gelişmelere odaklanmış durumda. ABD’den gelecek ekonomik veriler, başkanlık yarışındaki gelişmeler ve Fed’in faiz politikası, eylül ayında kripto piyasasını şekillendirecek.

ABD istihdam verileri ve başkanlık yarışı

Eylül ayının ilk haftasında, ABD Tarım Dışı İstihdam verisinin açıklanması bekleniyor. 6 Eylül’de yayımlanacak bu veri, kripto para piyasasında önemli bir volatiliteye neden olabilir. Mart ayında 310 bin ile en yüksek seviyeyi gören istihdam verisi, temmuz ayında 114 bine kadar düşmüştü. Ağustos ayı için 163 binlik bir artış beklentisi var. İstihdam verileri, Fed’in faiz politikası üzerinde de etkili olacağı için piyasalar bu veriyi yakından takip edecek.

Bu veriden sadece dört gün sonra, 10 Eylül’de ABD başkan adayları Kamala Harris ve Donald Trump arasındaki ilk münazara gerçekleşecek. Bu tartışma, 5 Kasım’daki seçimlerin kaderini etkileyebileceği gibi, kripto para piyasasında da heyecanla bekleniyor. Kripto yatırımcıları, özellikle Bitcoin’in bu münazara sırasında gündeme gelmesini bekliyor. Trump’ın 18 Eylül’de iş kayıtlarında sahtecilik suçlamasıyla yargılanacak olması da piyasalarda dikkatle izlenecek bir diğer gelişme.

Enflasyon verileri ve Fed’in faiz kararı

Kripto yatırımcılarının eylül ayında merakla beklediği bir diğer önemli veri, 11 Eylül’de açıklanacak olan ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) olacak. Temmuz ayında yıllık yüzde 2,9 olarak açıklanan enflasyonun, ağustos ayında yüzde 2,8’e gerilemesi bekleniyor. Bu enflasyon verisi, Fed’in faiz kararını şekillendireceği için büyük önem taşıyor.

Jerome Powell’ın Jackson Hole Ekonomi Sempozyumu’ndaki açıklamaları, Fed’in eylül ayında faiz indirimine gidebileceğine dair ipuçları verdi. ABD işgücü piyasasındaki soğuma, Powell’ın endişeleri arasında yer alıyor. Bu gelişmelerin ardından 18 Eylül’de gerçekleştirilecek olan FOMC toplantısı, kripto para piyasasını büyük ölçüde etkileyebilir. Fed’in faiz oranı konusundaki kararı, kripto para piyasasında yeni bir yön belirleyebilir.