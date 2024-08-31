Zafer Partisi Bornova İlçe Başkanlığı’nda önemli bir görev değişikliği yaşandı. Sağlık nedenleriyle görevinden ayrılan Oktay Korkmaz’ın yerine, yapılan seçim sonucunda Dilara Karabağ ilçe başkanlığına getirildi. Karabağ ve yönetimi, göreve gelir gelmez il başkanı Naşit Birgüvi ve il yönetimini ziyaret ederek yeni döneme güçlü bir başlangıç yaptı.

Dilara Karabağ yeni ilçe başkanı oldu

Zafer Partisi Bornova İlçe Başkanı Oktay Korkmaz’ın sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılması üzerine, ilçe yönetimi hızlı bir şekilde harekete geçti. Yapılan seçimde İlçe Kadın Politikalarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Dilara Karabağ, oy birliğiyle ilçe başkanlığına seçildi. Bu değişiklik, Bornova’da Zafer Partisi’nin yönetiminde kadın liderliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

İlk ziyaret il başkanlığına

Göreve geldikten hemen sonra Dilara Karabağ ve yeni ilçe yönetimi, Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Naşit Birgüvi ve il yönetimini ziyaret etti. Bu ziyaret, yeni yönetimin parti ile uyumlu bir şekilde çalışacağı mesajını verirken, aynı zamanda Bornova’da Zafer Partisi’nin gücünü artırma hedefinin de bir göstergesi oldu.

Başarı dilekleri

İl Başkanı Naşit Birgüvi, ziyarette yaptığı konuşmada Dilara Karabağ ve yönetimine başarı dileklerini iletti. Birgüvi, “Bornova’daki bu değişim, partimizin dinamizmini ve her daim yeniliğe açık olduğunu gösteriyor. Yeni ilçe başkanımızın ve ekibinin başarılı işlere imza atacağına inanıyorum” dedi.

Kadın liderliği ve yeni dönem vizyonu

Dilara Karabağ’ın ilçe başkanı olarak seçilmesi, partinin kadın politikalarına verdiği önemin de bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Karabağ, Bornova’daki çalışmalarda kadınların daha aktif rol alacağına vurgu yaparak, “Partimizin hedeflerini gerçekleştirmek için güçlü bir ekip kurduk ve Bornova’da Zafer Partisi’nin sesini daha fazla duyuracağız” ifadelerini kullandı.

Bu görev değişikliği, Zafer Partisi’nin Bornova’da yeni bir döneme adım attığının sinyallerini veriyor. İlçe başkanı olarak seçilen Dilara Karabağ, Bornova’daki siyasi atmosferi nasıl şekillendirecek, önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz.