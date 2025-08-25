Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin kültür ve sanat alanındaki çalışmaları kapsamında düzenlenen sergi, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde açıldı. Sergide, Muğla Resim Çalışanları Grubu üyelerinin eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

27 sanatçının eserleri sergilendi

Toplam 88 eserin yer aldığı sergide, farklı teknik ve üsluplar bir araya geldi. Sergiye katılan sanatçılar arasında Ali Haydar Ülger, Ali Gökgedik, Nurcihan Avcu, Aslı Demircan, Osman Özbilen, Ayşen Atalan Sözbilir, Özgül Parla, Ayten Taşpınar, Rıfat Çığ, Ayten Timuroğlu, Tülay Kıntak Kozak, Başak Korkut, Ülkü Taşkın, Berrin Duma, Betül Yıldız, Coşkun Dere, Dursiye Şener, Figen Pirçok, Gülnur Efendioğlu, Hayriye Özsoy, Hümeyra Manavoğlu, Leyla Ural, Merve Pehlivan, Murat Külcüoğlu, Neriman Yetek ve Nevin Şahman yer aldı.

Sergi 2 Eylül 2025 tarihine kadar açık kalacak

Sergi, 2 Eylül 2025 tarihine kadar ziyaret edilebilecek. Ziyaretçiler, farklı teknikler ve üsluplar ile oluşturulmuş eserleri inceleme fırsatı buluyor.

Başkan Aras sanatın önemine değindi

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, açılışta yaptığı konuşmada, “Sanat, kentlerin kimliğini zenginleştiren, toplumsal yaşamı daha renkli ve anlamlı kılan en önemli güçlerden biridir. Sanatçılarımıza her zaman destek oluyor ve eserlerini halkımızla buluşturuyoruz. Bu sergi, yıllar sonra yeniden bir araya gelen sanatçılarımızın emeğini gözler önüne seriyor” ifadelerini kullandı.

Sanatseverler davet edildi

Başkan Aras, hemşehrilerini sergiyi ziyaret etmeye davet ederek, kent kültürüne değer katan sanatçılara teşekkür etti. Sergi, hem yerel sanatçıların çalışmalarını tanıtıyor hem de ziyaretçilere zengin bir görsel deneyim sunuyor.