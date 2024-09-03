Türkiye ekonomisinin yatırım performansı, 2024 yılının ikinci çeyreğinde önemli bir düşüş yaşadı. Makine-teçhizat yatırımları, pandemi yılı olan 2020'de bile sınırlı bir büyüme göstermişken, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5,6 oranında bir gerileme kaydedildi.

Yatırım performansındaki düşüş

2024 yılının ikinci çeyreğinde makine-teçhizat yatırımlarında yaşanan yüzde 5,6'lık gerileme, ekonomik belirsizliklerin yatırım kararları üzerindeki etkisini açıkça ortaya koyuyor. Bu düşüş, özellikle pandemi dönemiyle kıyaslandığında dikkat çekici bir azalma olarak değerlendiriliyor.

2020 yılındaki sınırlı büyüme

Pandemi yılı olan 2020'de makine-teçhizat yatırımları, küresel ekonomik duraklamaya rağmen sınırlı bir büyüme göstermişti. Bu dönemde birçok sektör, zorunlu yatırımları gerçekleştirmeye çalışmış ve yatırımlar kısıtlı da olsa artış göstermişti. Ancak 2024'ün ikinci çeyreğinde yaşanan bu gerileme, ekonomik iyileşme sürecindeki zorlukları ve belirsizlikleri gözler önüne seriyor.

Ekonomik belirsizliklerin yatırımlar üzerindeki etkisi

Makine-teçhizat yatırımlarındaki bu azalma, ekonomik belirsizliklerin yatırım kararlarını doğrudan etkilediğini gösteriyor. Şirketler, maliyetlerini kontrol altında tutmak ve riskleri minimize etmek için yatırımlarını sınırlı tutma eğiliminde. Ayrıca, yüksek enflasyon ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar gibi ekonomik faktörler de yatırım kararlarını şekillendiriyor.

Gelecekteki beklentiler

Yatırımcılar ve ekonomistler, bu gerilemenin geçici olup olmadığını ve gelecekteki ekonomik durumun nasıl şekilleneceğini merak ediyor. Makine-teçhizat yatırımlarındaki bu düşüşün, ekonomik toparlanma sürecini nasıl etkileyeceği, önümüzdeki dönemlerde daha net bir şekilde ortaya çıkacak.