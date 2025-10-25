Emekli olmayı planlayan vatandaşlar için EYT ve kademeli emeklilik sistemi büyük önem taşıyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Tgrthaber.com’a yaptığı açıklamada, özellikle 8 Eylül 1999 sonrası sigortalılar için yaş ve prim şartlarının kritik olduğunu belirtti.
Kademeli emeklilik nedir ve kimleri kapsar?
Erdursun, kademeli emeklilik sisteminin resmi olarak bulunmadığını vurgulayarak:
“8 Eylül 1999’a kadar sigortalı olanlar EYT kapsamındadır. Bu grup, yaş şartı aranmaksızın prim gününü tamamladığında emekli olabilir. 8 Eylül 1999 sonrası sigortalılarda ise kadınlar 58, erkekler 60 yaş ve 7000 gün prim şartı aranıyor.”
EYT ve kademeli emeklilik arasındaki farklar
Erdursun, farkı şöyle açıkladı:
“EYT’lilerde yaş şartı yoktur; 8 Eylül 1999 sonrası sigortalılarda yaş şartı sabittir. Bazı yıllarda sigortalı olanlar için kademeli bir yaş uygulaması öneriliyor, fakat henüz resmi bir düzenleme yok.”
2008 öncesi ve sonrası durum
-
9 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008: Kadınlar 58, erkekler 60 yaş, 7000 prim günü ile emeklilik.
-
1 Mayıs 2008 sonrası: Kadınlarda yaş 58–65 arasında kademeli olarak artıyor, prim gün sayısı değişiyor.
-
Bağ-Kur ve Emekli Sandığı: Kadınlar 7200–9000 gün primle emekli olabiliyor.
Düzenleme ve hükümet yaklaşımı
Erdursun, olası yasal düzenleme hakkında şunları söyledi:
“Bu düzenleme çıkarsa, emeklilik yaşı geriye çekilirse sistem zarar görebilir. Kademeli bir formül üzerinde durulmalı. AK Parti şu an böyle bir planlamayı gündemde tutmuyor, ancak seçime yakın dönemde yeniden ele alınabilir.”