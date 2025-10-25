Emekli olmayı planlayan vatandaşlar için EYT ve kademeli emeklilik sistemi büyük önem taşıyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Tgrthaber.com’a yaptığı açıklamada, özellikle 8 Eylül 1999 sonrası sigortalılar için yaş ve prim şartlarının kritik olduğunu belirtti.

Kademeli emeklilik nedir ve kimleri kapsar?

Erdursun, kademeli emeklilik sisteminin resmi olarak bulunmadığını vurgulayarak:

“8 Eylül 1999’a kadar sigortalı olanlar EYT kapsamındadır. Bu grup, yaş şartı aranmaksızın prim gününü tamamladığında emekli olabilir. 8 Eylül 1999 sonrası sigortalılarda ise kadınlar 58, erkekler 60 yaş ve 7000 gün prim şartı aranıyor.”

EYT ve kademeli emeklilik arasındaki farklar

Erdursun, farkı şöyle açıkladı:

“EYT’lilerde yaş şartı yoktur; 8 Eylül 1999 sonrası sigortalılarda yaş şartı sabittir. Bazı yıllarda sigortalı olanlar için kademeli bir yaş uygulaması öneriliyor, fakat henüz resmi bir düzenleme yok.”

2008 öncesi ve sonrası durum

Düzenleme ve hükümet yaklaşımı

Erdursun, olası yasal düzenleme hakkında şunları söyledi:

“Bu düzenleme çıkarsa, emeklilik yaşı geriye çekilirse sistem zarar görebilir. Kademeli bir formül üzerinde durulmalı. AK Parti şu an böyle bir planlamayı gündemde tutmuyor, ancak seçime yakın dönemde yeniden ele alınabilir.”