Emekli olmayı planlayan vatandaşlar için EYT ve kademeli emeklilik sistemi büyük önem taşıyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Tgrthaber.com’a yaptığı açıklamada, özellikle 8 Eylül 1999 sonrası sigortalılar için yaş ve prim şartlarının kritik olduğunu belirtti.

Kademeli emeklilik nedir ve kimleri kapsar?

Erdursun, kademeli emeklilik sisteminin resmi olarak bulunmadığını vurgulayarak:

“8 Eylül 1999’a kadar sigortalı olanlar EYT kapsamındadır. Bu grup, yaş şartı aranmaksızın prim gününü tamamladığında emekli olabilir. 8 Eylül 1999 sonrası sigortalılarda ise kadınlar 58, erkekler 60 yaş ve 7000 gün prim şartı aranıyor.”

EYT ve kademeli emeklilik arasındaki farklar

Erdursun, farkı şöyle açıkladı:

“EYT’lilerde yaş şartı yoktur; 8 Eylül 1999 sonrası sigortalılarda yaş şartı sabittir. Bazı yıllarda sigortalı olanlar için kademeli bir yaş uygulaması öneriliyor, fakat henüz resmi bir düzenleme yok.”

2008 öncesi ve sonrası durum

9 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008: Kadınlar 58, erkekler 60 yaş, 7000 prim günü ile emeklilik.

1 Mayıs 2008 sonrası: Kadınlarda yaş 58–65 arasında kademeli olarak artıyor, prim gün sayısı değişiyor. ABD enflasyon verisi sonrası altın fiyatları tekrar yükseldi İçeriği Görüntüle

Bağ-Kur ve Emekli Sandığı: Kadınlar 7200–9000 gün primle emekli olabiliyor.

Düzenleme ve hükümet yaklaşımı

Erdursun, olası yasal düzenleme hakkında şunları söyledi: