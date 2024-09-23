Başkan Eyüp Kahveci, esnafın sorunlarını ve taleplerini dinleyerek, çözüm odaklı görüş alışverişinde bulundu.

"Esnafımız şehrimizin bel kemiği"

Sanayi esnafına yapılan ziyarette konuşan Başkan Eyüp Kahveci, Kütahya’daki esnafın gelişmesi için belediye olarak her türlü desteği vereceklerini vurguladı. Kahveci, "Esnafımız, şehrimizin ekonomisinde önemli bir yere sahip. Onların önünü açmak ve işlerini büyütmelerini sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Esnaflarımızla el ele vererek Kütahya’yı daha ileriye taşıyacağız" dedi. Başkan Kahveci, esnafların önerilerini dikkatle dinleyip ihtiyaçlarını karşılamak için projeler geliştireceklerini ifade etti.

Esnaftan Başkan Kahveci’ye teşekkür

Ziyaret sırasında esnaflar ve vatandaşlar, Belediye Başkanı Kahveci'nin kendilerini dinleyerek sorunlarına çözüm aramasından duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Başkan Kahveci’nin esnafa verdiği desteğin önemine dikkat çeken esnaf, "Sorunlarımızı birebir dinleyen ve çözüm için çaba gösteren bir başkanımız olduğu için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandılar.

Kütahya Belediyesi, şehrin ekonomik kalkınması ve esnafa destek olma adına gerçekleştirdiği bu tür görüşmelerle esnafın yanında olmaya devam ediyor.