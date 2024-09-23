İsrail, bu sabah saatlerinden itibaren Lübnan'a yönelik şiddetli hava saldırılarına başladı. Bu saldırılara karşılık olarak Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kenti, Celile bölgesi ve işgal altındaki Batı Şeria yönüne yaklaşık 60 roket attı.

Gerilim yükseliyor

İsrail ordusu, Hayfa çevresindeki Karmel, Aşağı ve Yukarı Celile bölgelerine yönelik uyarı sirenlerinin çaldığını bildirdi. Çatışmaların başladığı Ekim 2023'ten bu yana, ilk kez işgal altındaki Batı Şeria’daki İsrail yerleşimlerinde de saldırı alarmları duyulmaya başlandı.

Ordunun açıklamasına göre, Hayfa yakınlarında 5 roketin hedef alındığı, bunlardan bazılarının hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi. Ancak bazı roketlerin de İsrail topraklarına isabet ettiği ve açık alanlara düştüğü kaydedildi.

Hizbullah'tan destek açıklaması

Hizbullah, Gazze’deki Filistin halkının direnişiyle dayanışma amacıyla, İsrail ordusunun kuzey komutanlığındaki Nimra askeri üssü ile bölgedeki füze ve topçu birliklerini hedef alarak onlarca roketle karşılık verdiklerini açıkladı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırıları sonucunda 274 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.