Son dönemde yaşanan Narin bebek cinayeti, Türkiye’de adalet arayışını ve toplumsal duyarlılığı yeniden gündeme taşıdı. Bu trajik olayla ilgili tartışmalar sürerken, Eyüphan Güdoğdu ve Oya Pardak, konunun çeşitli boyutlarını ele alarak, toplumsal yapı, eğitim sistemindeki sorunlar ve ekonomik zorluklar hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Eyüphan Gündoğdu programda İzmir Gazeteciler Cemiyeti’ne de sert sözlerle yüklendi.

Narin bebek cinayeti hakkındaki son gelişmeler hakkında değerlendirmede bulunan Eyüphan Güdoğdu, “Büyük Birlik Partisi’nden Mustafa Destici idam kararını ortaya attı. İddialar çok fazla. Toplumun ahlaki yapısını daha da derinleştirmeden bu işin erken çözülmesi taraftayız ama hala daha uzatıyorlar. Bu durum referandurma kadar gidecektir. Bu işi cinayet olarak görürlerse en fazla 3-4 yıl yatıp denetimli serbestlikle çıkacağını düşünüyorum. Bu cezalar değişmeli aslında. Ben küçük çocuk cinayetleri için idam gelmeli diyorum” dedi.

Oya Pardak, “narin artık bir simge. Bu çocuğun nasıl katledildiğine dair net bir sonuç yok. Adalet bakanı bugün açıklama yaptı. Kamera kayıtlarının tespit edildiğini açıkladı. Amcanın katil olduğunu açıkladırlar. Anne de görüp buna göz yumduysa o da bir katildi. Toplumdaki çürümüşlük gözler önünde ve toplum olarak çocuklarımızı korumalıyız. Toplumda arka arkaya çocuklarımızı kaybeder olduk. Medya bizim görevimiz bu çocuklarımızın seslerini duyurmak. En önemlisi de bu kişiler en ağır cezayı almalıdır. Bu kayıtlar nasıl 22 gün sonra ortaya çıkıyor bu da şüphe uyandırıyor” dedi.

İnsanlar iş beğenmiyor

Okullardaki hijyen ve beslenme sorunu hakkında da yorumlarını dile getiren Gündoğdu, “Halkımızda sadece masa başı iş istiyor. Bu kadar işsiz varken bu kişilerin de haftanın yarı günü bu parayı alarak çalışmaları lazım. İşkurun buna el atması lazım. İnsanları memnun etmek de çok zor. Her şeyi de devletten beklememek lazım. Okullardaki varlıklı veliler de duruma el atmalı. Çocukların iyi bir eğitim alması için öncelikle karınlarının tok olması lazım, üşümemesi lazım” diye konuştu.

Pardak, “kadro ve temizlik personeli sorunu en önemli sorun olarak karşımıza çıktı. Veliler de buna destek oldular. Bakanlık personel alımı konusunda ama o rakama da kimse çalışmak istemedi. Bu bence çok geç kalınmış bir konu. Okulların açılış tarihi önceden bellidir. Türkiye de her şey plan ve programla yürümüyor. Hijyene her zaman dikkat etmemiz gerekiyor. Okullarda tasarruf tedbirlerinin uygulanması mümkün değil. Çocuklar hak ettiği hijyen ortamında eğitim görmeli. Okullardaki yemek ve temiz su olayı da çok önemli” diye konuştu.

Dilek Gappi sana sesleniyorum…

İzmir Gazeteciler Cemiyeti’ni sert sözlerle eleştiren Gündoğdu, “Ben TRT’den sonra en çok gazeteci çalıştıran kişiyim. Dilek Gappi sana sesleniyorum. Bir kere gazetemize arkadaşlarımızı ziyarete gelmemiş vicdansız birisin sen. Seçim günü geldiğinde konuşacağım ben. 61 tane 212’li kişi çalışıyor burada. Burayı ciddiye alıp bu çocukların yanına gelmiyorsun. Düğünlere gideceğinize genç gazetecileri ziyaret et. Öfkem büyük. İzmir büyükşehir belediyesi hava gazında bunlara yer verdi. 8 tane daha gazete var. Vereceksiniz bunlara yer verin. Gazetecilere karşı yapılan bir terbiyesizliktir bunlar. Böyle bir ayrımcılık yok” eleştirilerine yer verdi.

Kooperatifçilik en güzel şeydir

Türkiye ekonomisinin geldiği son nokta ve üreticilerin sorunları hakkında da konuşan Eyüphan Gündoğdu, “Bunun suçlusu kimdir? Üreticinin eğitimsiz olmasıdır. Kooperatifleşmek en güzel şeydir. Sosyal demokratların kooperatifleşmesinden bahsetmiyorum. Türkiye’deki her içenin çıkışında gece kulüpleri var. Orada sırf çiftçiler ve küçük esnaf dolu. Bunlar çok tehlikeli işler. Bunların hepsi birer şovdur. Tarım geliştirilmeli. Ancak devlet de görüyor. Benim verdiğim para gece kulüplerine gidiyor diyor. Eğitimsizlikten kaynaklanan şeyleri yaşıyoruz. Destek verilmeli ama belirleyici şekilde verilmeli. İl tarım müdürlüklerindeki bütün memurlar zeytinlik alanları nasıl imara açılır buna bakıyor. Burada en büyük sorun devletin bu tür çiftçileri elinde tutmasıdır. Tire süt kooperatifi İstanbul dahil süt kuzusu projesinde ücretsiz süt dağıtan desteklenen bir kooperatifti. Eski İzmir Büyükşehir Belediye başkanımızın eşi büyük bir tarımcıymış gibi köy kopun başkanı oluyorum dedi. Süleyman Soylu Neptün hanımı destekliyorum dedi. Köy koop genel başkanı yaptılar” ifadelerine yer verdi.

Ekonomi hakkında yorumlarını belirten Oya Pardak, “Türkiye’de ekonomik anlamda sıkıntılı bir süreç var. Üretimde zarara uğrayan bir çiftçi kırmızı biberlerden kırmızı halı yaptı ve bunu siyasetçilere ithaf ederek tepkisini gösterdi. Hayat çok pahalı ve üretici zararda. Markete geldiğinde de bu durum 8-10 kat olarak tüketiciye yansıyor. Bizim ülkemizdeki bazı ürünler Avrupa’dan bile daha pahalı. Beyaz yakalı kesimin krizden en çok etkilendiğini düşünüyorum. Arap kültürü gibi iki uçlu bir toplum olduk” sözlerine yer verdi.

Basmane çukuru İzmir’in ayıbı

26 yıldır çözülemeyen İzmir’in en büyük sorunlarından biri olan Basmane çukuru hakkında da konuşan Gündoğdu, “Burası İzmir’in ayıbı. Buraya güzel bir yapı yapılıp yüzde 30’u verilebilir. Üstüne helikopter inebilecek bir alan olmalı. Alsancak stadının arkasında 6500 yeni konut yapılmış ancak o nüfusu ve trafiği kaldırabilecek yol yapılmamış” açıklamasında bulundu.