Manisa’nın Yunusemre ilçesinde boşanma aşamasındaki bir çift arasında yaşanan tartışma, trajik bir cinayetle sonuçlandı. Eşyalarını almak için gittiği evde eşini boğarak öldüren G.E. (40), olay sonrası teslim oldu.

Olayın gelişimi

Olay, Güzelyurt Mahallesi’ndeki lüks bir sitede saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Yaklaşık bir ay önce Yunusemre Belediyesi’nde zabıta olarak işe başlayan G.E., güzellik salonu işletmecisi eşi Selda Eller (39) ile ailevi sorunlar nedeniyle anlaşmalı olarak boşanma kararı almıştı. Çiftin boşanma davası 3 Ekim’de görülecekti. Selda Eller, G.E.'yi arayarak evden eşyalarını almasını istedi.

Tartışmanın sebebi

Eşinin eve gelmesiyle birlikte G.E., Selda Eller’in kendisine karşı bir ay uzaklaştırma kararı aldığını öğrendi. Bunun üzerine aralarında tartışma başladı. G.E., tartışma sırasında Selda Eller’i boğarak öldürdü.

Olayın ihbarı ve incelemeler

Olayın ardından G.E., Barbaros Polis Karakolu’na giderek eşini öldürdüğünü itiraf etti. Polis ve sağlık ekipleri, hemen adrese sevk edildi. Sağlık ekipleri, evin çocuk odasında Selda Eller’in cansız bedenini buldu. Savcılığın yaptığı incelemenin ardından Eller’in cesedi, otopsi için Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

G.E.'nini ifadesi

G.E., ifadesinde eşinin kendisine ağır hakaretler ettiğini belirterek, bu nedenle öfkelendiğini ve eylemi gerçekleştirdiğini söyledi. Çiftin 20 yıllık evliliğinden bir erkek ve bir kız çocuğu olduğu öğrenildi.