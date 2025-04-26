Kayserispor ile Ç.Rizespor, 27 Nisan 2025'te Süper Lig'de karşılaşıyor. Yayın saati, kanalı ve detayları haberimizde.

Kayserispor-Ç.Rizespor Maçı Hangi Kanalda?

Kayserispor ile Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 27 Nisan 2025 tarihli karşılaşmasında karşı karşıya geliyor. Müsabaka, Bein Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Maçın başlama saati 19:00 olarak açıklandı.

  • Platformlar:

    • Digiturk 78. Kanal

    • Kablo TV 233. Kanal

    • Türksat uydusu

    • Bein Connect internet platformu

  • Yayın Türü: Şifreli yayın

Karşılaşmayı izlemek isteyen sporseverler, ilgili platformlardan üyelikleri aracılığıyla maçı takip edebilecekler.

Kayserispor-Ç.Rizespor maçı detayları

Maç Günü ve Saati

Trendiyol Süper Lig'de kritik öneme sahip bu mücadele, futbolseverlere büyük heyecan yaşatacak.

Kaynak: HABER MERKEZİ