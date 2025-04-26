Kayserispor ile Ç.Rizespor, 27 Nisan 2025'te Süper Lig'de karşılaşıyor. Yayın saati, kanalı ve detayları haberimizde.
Kayserispor-Ç.Rizespor Maçı Hangi Kanalda?
Kayserispor ile Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 27 Nisan 2025 tarihli karşılaşmasında karşı karşıya geliyor. Müsabaka, Bein Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Maçın başlama saati 19:00 olarak açıklandı.
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Platformlar:
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Digiturk 78. Kanal
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Kablo TV 233. Kanal
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Türksat uydusu
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Bein Connect internet platformu
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Yayın Türü: Şifreli yayın
Karşılaşmayı izlemek isteyen sporseverler, ilgili platformlardan üyelikleri aracılığıyla maçı takip edebilecekler.
Kayserispor-Ç.Rizespor maçı detayları
Maç Günü ve Saati
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Tarih: 27 Nisan 2025 Pazar
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Saat: 19:00
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Stadyum: RHG Enertürk Enerji Stadyumu
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Şehir: Kayseri
Trendiyol Süper Lig'de kritik öneme sahip bu mücadele, futbolseverlere büyük heyecan yaşatacak.